Maltraitance animale: 14 chèvres saisies chez le marchand d'Ogy

Quatorze chèvres ont été saisies mercredi en fin d'après-midi à Ogy, près de Lessines.

Cette saisie a été ordonnée par le bourgmestre de Lessines, Pascal De Handschutter, suite à une infraction au code wallon du bien-être animal. En effet, le petit troupeau de jeunes chèvres et boucs ne disposait pas d’eau et n'avait pas la possibilité de se réfugier à l'ombre, en pleine période de canicule.

Les soigneurs professionnels et bénévoles des équipes des deux refuges les plus proches, Animaux en Péril et Opale, se sont rendus dans la prairie du propriétaire des animaux et ont procédé à la saisie. Le cheptel a alors rejoint le refuge d’Animaux en Péril à Meslin-l’Evêque afin d’être réhydraté et puis dispatché vers les sanctuaires partenaires d’Animaux en Péril.

Ce n'est pas la première fois qu'une saisie est opérée chez Pascal Delcourt, un marchand bien connu dans la région. La dernière avait eu lieu en juillet dernier et concernait quatorze chevaux, eux aussi en état de déshydratation en plein soleil, tandis que la plus marquante date de 2016, avec la confiscation de plus de 50 chevaux.

Le nouveau code wallon du bien-être animal prévoit que, dans des situations de récidive, l'individu pourrait se voir interdire la détention d'animaux.