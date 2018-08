Malgré sa fermeture programmée, le centre pour réfugiés d'Arlon accueille toujours plus de demandeurs d'asile

Le centre pour réfugiés d’Arlon doit fermer ses portes le 31 décembre et pourtant, il accueille de plus en plus de demandeurs d’asile.

Depuis vendredi, 65 personnes sont arrivées, des hommes pour la plupart, isolés. Mais cela fait plusieurs semaines, constate le centre, qu’un nombre important de demandeurs d’asile arrivent en Belgique et le réseau d’accueil est presque saturé.

Les centres de Fedasil sont en surcapacité, ceux de la Croix-Rouge, ceux qui ne ferment pas, tournent autour de 95%. À Arlon, le mot d’ordre est : mobilisation.

"On est en train de rapatrier des palettes de lits qu’on avait démontées en juin et en juillet pour préparer des places en urgence, explique Roger Martinez-Dolz, le directeur de ce centre de la Croix-Rouge. On fait appel aux dons parce qu’on avait commencé à rapatrier des vêtements et des chaussures mais maintenant, on accueille des hommes isolés et ce sont souvent des petits gabarits. On vient de lancer un appel sur Facebook pour des dons de vêtements d’homme à petit gabarit. On doit réactiver un peu tous les services. Ici, ce qui caractérise le centre d’Arlon, c’est le volontariat. À l’ouverture, on avait 300 bénévoles. Il y a cinq mois, à l’époque de l’annonce, on en avait encore 200. Et maintenant, petit à petit, ça commence à se diluer, mais on doit relancer la machine pour pouvoir donner un accueil digne à ces gens qui arrivent, pour les mois qu’ils resteront ici sur Arlon."