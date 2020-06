Malgré les températures estivales annoncées, la baignade en Mer du Nord reste interdite jusqu'au 27 juin

Où se baigner ?

La baignade dans les piscines ne sera pas possible non plus puisqu'il n'est pas prévu que les piscines publiques rouvrent avant le 1e juillet.

Par contre, il y a des alternatives pour ceux qui souhaitent se rafraîchir. Certains lacs et étangs sont accessibles depuis le 8 juin et la plupart des sites de baignade sont à nouveaux accessibles.

Pour rappel, le site du Centre de crise précise que "les piscines intérieures et extérieures demeurent fermées jusqu'au 30 juin 2020" mais aussi que "la baignade est permise dans les autres endroits pour peu que les règles en vigueur ainsi que la signalétique soient respectées."