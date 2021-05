Malgré le soleil et des trains en suffisance, la côte belge n'a pas été prise d'assaut ce dimanche

Autre facteur qui pourrait expliquer ces plages qui n'étaient pas noires de monde : la température. Si chaleur et farniente se sont emparés de la majeure partie du pays, les plages du nord de la Belgique ne jouissent pas du même climat. Ce dimanche, le mercure affiche 6 °C de moins que les températures moyennes ailleurs dans le pays. Les quelques touristes qui profitent pour laisser s’engouffrer leurs pieds nus dans le sable sont donc contraints de garder une petite veste, à moins de n’avoir pas peur du vent.

Si le soleil est bien présent depuis la fin de semaine et n’a pas quitté le ciel ce week-end, cela n’a visiblement pas donné trop envie aux Belges de profiter de la côte dans nos frontières. Ce matin, par endroits, les plages étaient quasiment désertes avec seuls quelques touristes venus profiter du sable bien de chez nous. Si certains ont fait le déplacement, ce n'était pas l'affluence des grands jours comme cela a pu être le cas par le passé.

Mais en plus des simples joies d’être à proximité de la mer, les quelques amateurs d’air salé et du bruit des vagues peuvent vagabonder dans les villes côtières pour partir à la chasse aux œuvres d’art contemporain qui y sont installées depuis le 27 mai.

Au nombre de 30, elles sont disséminées sur la côte sur 67 kilomètres et resteront sur place jusqu'au 7 novembre. Une bonne moitié est situé à proximité de la plage tandis que les autres sont également présentes dans les villes. Ces sculptures, toute particulières et originales sont une raison de plus pour prendre la route vers la mer.