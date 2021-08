A Charleroi, l’opération "Quartiers Libres" s’est terminée en beauté ce week-end. Grâce à elle, durant tout l’été, le centre culturel "l’Eden" a amené la culture dans les cités sociales ou dans les parcs. L’idée était d’animer ces lieux, de faire travailler des artistes et de ne pas attendre que les salles de spectacles rouvrent pour pouvoir proposer un peu d’évasion.



Des acrobaties, un spectacle de marionnettes, un DJ qui mixe au rythme de la cuisson des frites : à Charleroi, la culture n’a pas attendu le déconfinement pour aller à la rencontre d’un public surpris et complètement conquis.



Pour les artistes qui ont l’habitude de jouer dans des salles, ces spectacles en plein air ont une saveur particulière : "Il y a beaucoup de sons un peu dans tous les sens et c’est moins feutré qu’une salle. J’aime ce côté un peu cirque en fait, un peu fête foraine, qui fait que le spectacle est moins enfermé."



Pas de place pour la morosité au Pays Noir où la culture affiche plus que jamais ses couleurs.