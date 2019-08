Malgré la leucémie, il rentrera en 1e primaire… mais à distance

Son regard pétille de bonheur quand la caméra finit par se connecter. Adem, 7 ans, apparaît et son institutrice est là, face à lui. Le moment est à la fois formel et émouvant. C’est la première fois que ce petit garçon voit sa classe à l’école communale de la Docherie, dans un quartier pauvre de Charleroi. La plupart du temps, Adem passe son temps chez lui ou à l’hôpital. La leucémie a détruit toutes ses défenses immunitaires et il doit rester à distance des germes et microbes.

Lundi, il sera dans le fond de la classe avec ses copains qu’il a connu en maternelle. Installé chez lui, il suivra les cours à distance grâce à deux caméras et un système de vidéoconférence installés par l’asbl Take Off. Angélique Méo sera son institutrice. Elle semble prête à bousculer ses habitudes. "Il va falloir oui parce que je donnerai mes cours les plus importants quand Adem se connecte. Ça ne sert à rien de donner l’essentiel quand il est à l’hôpital." Et puis il faut bouger les bancs, repenser les espaces pour qu’Adem voit bien le tableau et ses copains.

L’installation est pensée pour faire comme si l’enfant était présent. Il peut poser une question, lever sa main et madame Méo lui répondra. Une interaction essentielle pour Marie-France Deligne. Pour cette bénévole de Take Off, " Suivre les cours c’est bien. Mais l’important c’est surtout le contact avec ses camarades. Cette relation sociale que l’enfant garde et qui permettra de mieux se réintégrer quand il retournera en classe pour de bon."

Diables rouges et manque de reconnaissance

L’année dernière, l’asbl a installé 120 systèmes de vidéoconférence à Bruxelles et en Wallonie. Cela semble énorme mais à titre de comparaison, l’asbl Bet Net en a installé plus d’un millier en Flandre. C’est dire l’ampleur du travail à accomplir. "Nous souffrons d’un manque de reconnaissance et de moyens de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons déjà interpellé les politiques mais rien ne bouge." Alors Take Off se tourne vers des sponsors. Tout est gratuit pour les écoles et les enfants mais il faut des donateurs généreux. Take Off sera d’ailleurs soutenu pour les deux prochaines années par les diables rouges.