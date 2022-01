Malaise grandissant et inquiétudes au sein de l’entreprise Burgo Ardennes, les syndicats tirent la sonnette d’alarme

"On a beaucoup de personnel encadrant qui quitte l’entreprise. On n’investit pas assez dans les ressources humaines, on n’investit pas non plus assez dans la sécurité des travailleurs. Maintenant on travaille beaucoup avec des intérimaires, des sous-traitants" détaille Dominique Thill, délégué FGTB. "On travaille également avec du matériel vétuste, notamment dans le parc à bois".

Burgo Ardennes est actuellement engagé dans le processus de renouvellement de son permis d’exploitation. Les organisations syndicales, en front commun CSC/CNE, FGTB et CGSLB ont choisi ce moment clef pour pointer du doigt un malaise grandissant au sein de l’entreprise. Elles demandent à la direction de réagir. "De nombreuses questions liées à la sécurité du personnel et du site de l’entreprise ainsi que des craintes concernant l’environnement direct de l’usine, le bien-être des riverains ou la situation économique de la région, à terme, inquiètent fortement les représentants des travailleurs. Après plusieurs rencontres avec la Direction et même une prise contact avec les Administrateurs de Burgo Group, en Italie, il est navrant de constater que, malheureusement, aucune initiative rassurante ou décision constructive n’est prise".

Les organisations syndicales "insistent sur le devoir de Burgo d’investir suffisamment dans le personnel et dans les équipements afin de garantir l’avenir de l’usine de Virton ainsi que la sécurité et le bien-être au travail de ses collaborateurs". Les problématiques pointées sont diverses, mais l’érosion des compétences au sein des travailleurs avec le départ de personnel qualifié est une des principales sources d’inquiétudes.