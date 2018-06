Mal garé? A Namur, les PV sont (beaucoup) plus fréquents

Si vous vous garez dans le centre de Namur, vous avez certainement remarqué que les PV sont beaucoup plus fréquents. Une raison simple à cela : la Ville a formé deux de ses agents pour constater et verbaliser les infractions de stationnement, expliquent nos confrères de la DH.

Ces agents sont beaucoup plus attentifs aux voitures garées sur un passage pour piétons ou sur une place réservées aux handicapés par exemple.

Résultat : depuis quatre mois, 1648 sanctions administratives en plus des PV de police ont été dressées. Les rues les plus verbalisées ? La rue de l'Ange, le piétonnier et la rue des Brasseurs. D'autres agents communaux seront bientôt formés à cet effet.