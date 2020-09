Maison Saint-Paul à Mons : le coronavirus n'a pas eu raison de la solidarité

Les gouaches de Gérard Noirfalise exposées à la Maison Saint-Paul - © RTBF

Vue de Mons, réalisée pendant le confinement - © RTBF

Tout ce week-end de septembre, c’est donc la visite d’une exposition qui était proposée aux amis de la maison Saint-Paul. Des gouaches réalisées par l’artiste montois Gérard Noirfalise. "Tout au long du confinement, nous avions vu les magnifiques dessins que Gérard affichait sur sa page Facebook, raconte Lucie Mahieu, une des responsables de la maison d’accueil. Ces dessins représentaient des vues de Mons, les rues désertes, la ville confinée… ".

Les commentaires étaient nombreux et tous réclamaient une exposition de ces œuvres "et c’est là que je me suis dit que nous pourrions organiser une expo plutôt que de faire un souper". Patrick Marlière, le directeur de l'asbl a alors eu cette autre idée : combiner la visite de l’expo avec la possibilité d’emporter les traditionnels plats de cannelloni. Une formule qui a remporté un grand succès : plus de 400 repas commandés, le double de ce qui a été vendu l’an dernier.