Mais où sont les toilettes publiques à Mons et à Tournai?

Avoir accès à des toilettes quand on visite une ville, un problème auquel sont confrontés beaucoup de touristes et d'amateurs de shopping. Mais voilà, les toilettes publiques sont peu nombreuses chez nous et surtout mal connues. A Mons par exemple, il existe des toilettes publiques situées dans la cour de l'Hôtel de Ville. Des toilettes publiques, gratuites et entretenues mais elles ne sont pas accessibles la nuit. Quelques mètres plus loin, dans le Jardin du Mayeur, les toilettes du Musée du Doudou sont également utilisables pendant les heures d'ouverture du musée.

Ces commodités, les passants semblent les découvrir quand on leur demande où se trouvent les toilettes les plus proches. Il n'y a en effet pas de fléchage...