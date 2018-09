"Maintenant !", un festival-laboratoire pour construire le monde de demain

La grand-place de Louvain-la-Neuve accueille cette semaine la toute première édition d’un événement original, le festival "Maintenant !". L’objectif est d’offrir au grand public "un laboratoire des possibles au service de l’action".

Concrètement : vous pourrez découvrir gratuitement de la musique, des spectacles, des débats, des films mais aussi 150 ateliers sur des thèmes aussi variés que la découverte de soi, la protection de l’environnement ou encore la consommation responsable.

Comment construire une société plus respectueuse de l’humain et de son environnement ? Voilà une question bien dans l’air du temps ! Christophe Koninckx fait partie de ceux qui se la pose quotidiennement. Avec quelques amis, il a donc décidé de créer un événement autour de cette problématique.

"Le festival "Maintenant !" s'inscrit dans la foulée du film "Demain", qui a eu un énorme succès. Il y a un tel appel après ce film à montrer ce qui se fait sur le terrain… Des centaines de personnes ont vraiment pris leur sort entre leurs mains, pour montrer des solutions qui permettraient de construire un monde meilleur, plus proche de la planète et de l'humain."

Alors, ces solutions, elles sont nombreuses. Parmi les 150 "cré-acteurs" du festival "Maintenant !", on a rencontré Arthur. Son truc à lui, c’est notamment la biométhanisation. "Au festival, vous allez pouvoir voir ma machine infernale (rires). C'est une petite roulotte tout en fibre de verre. Vous pourrez y mettre vos restes de repas et cuisiner votre dessert sur mon petit bec à gaz."

Maryse, elle, est thérapeute. Elle viendra au festival pour présenter le shiatsu et son pendant aquatique, le watsu. Participer, c’était pour elle une évidence. "Je me suis : fonce ! Parce que j'ai vu "transition intérieure" et, pour moi, c'est tout à fait ça ! Justement, dans ce monde hyperconnecté, on a besoin d'outils pour se connecter à soi."

"Maintenant !", ça commence donc ce mercredi avec l’avant-première du film "Après Demain" (qui est la suite du documentaire "Demain", de Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti en 2015).