Mahinur Ozdemir: "Pourquoi je ne me présenterai pas aux élections communales à Schaerbeek"

Sa décision est prise: Mahinur Ozdemir ne se présentera pas aux élections communales du 14 octobre à Schaerbeek, ni ailleurs. Celle qui siège les bancs du conseil communal de la cité des Anes depuis 2006 ne rempilera pas: c'est ce qu'elle annonce à la RTBF.

"C'est une décision mûrement réfléchie", nous explique Mahinur Ozdemir. "Après 12 ans, il est temps de passer la main. J'ai été élue en 2006 à 23 ans. Aujourd'hui, j'ai une autre vision de la politique. Et je pense aussi qu'il y a d'autres façons de s'engager." Lesquelles ? La Schaerbeekoise pense à l'associatif notamment. "Pour faire bouger les choses, il n'y a pas que la politique. On peut aussi secouer le cocotier de l'extérieur. Des décisions politiques ont vu le jour après des mobilisations sur les réseaux sociaux, du monde associatif..."

"Mes voix intéressaient mais pas ma voix"

Reste un regret après douze années passées sur les bancs du cdH d'abord, en tant qu'indépendante à partir de 2015 et son exclusion des Humanistes ensuite. En 2012, Mahinur Ozdemir réalise le meilleur score de la liste cdH schaerbeekoise avec 1135 voix, soit plus que la tête de liste Denis Grimberghs. Mais elle ne sera pas désignée échevine. La raison ? Mahinur Ozdemir porte le foulard islamique. "Mon expérience politique était limitée à conseillère communale", reconnaît l'élue sortante. "Après autant d'années, je me rends compte que si je continue à m'engager politiquement, ce sera de toute manière toujours pour ne rester que conseillère communale. C'est toujours difficile de réaliser ses propositions en étant uniquement conseillère communale. Alors qu'on peut aller beaucoup plus loin avec un mandat exécutif. Ne pas être échevine a été une grande déception."

Menaces, injures...

Humainement, Mahinur Ozdemir évoque également la dureté du monde politique et la violence d'un certain public. "Cela a été très dur pour moi et ma famille. Nous avons reçu des menaces et des injures pendant trop longtemps. A côté, cela a été une expérience enrichissante. Mais ce n'était pas facile tout le temps, ça a été très violent. A 23 ans, vous vous engagez en politique pour améliorer votre quartier, votre commune. Et on vous dit : 'A cause de ton foulard, tu ne peux pas être échevine'. Ce qui est naturel pour d'autres ne l'est pas pour vous. Vos voix intéressaient, mais pas ma voix."

Elle précise : "Je suis aussi humaine, mais je veux sortir avec le positif. En terme de symbole, j'ai ouvert une porte qui apparaissait comme étant fermée définitivement aux femmes qui me ressemblent. Et en même temps, j'ai montré que c'était possible et ça, c'est positif."

"Maintenant, précise-t-elle, au niveau local, il y a des personnes avec lesquelles je m'entends super bien, avec lesquelles on peut travailler sur des propositions pour lutter contre différentes formes de discrimination, pour une commune ouverte à tous. De toute manière, là où je serai, je continuerai à œuvrer pour une société qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Aujourd’hui, il y a 34 associations qui luttent contre le racisme et qui portent un plan national contre le racisme. On peut faire avancer les choses autrement, en dehors de la politique."

PS, PTB, retour au cdH?

Avant de révéler sa décision de ne pas se présenter au suffrage communal, Mahinur Ozdemir a été annoncée au PS, au PTB, de retour au cdH... "Ce sont des rumeurs qui ne sont jamais parties de moi en tout cas. J'ai été approchée à plusieurs reprises. Ce que je regrette, c'est que certains partis ont laissé courir la rumeur à mon sujet, peut-être pour créer une nouvelle polémique autour de ma personne. Ce n'était pas sain, c'était de trop! J'étais ouverte à la discussion mais ma décision était prise depuis longtemps. J'avais envie de faire autre chose que de la politique."

Je ne veux plus être une attrape-voix

Alors pourquoi ne pas avoir coupé court, plus tôt, aux rumeurs? "Peut-être parce que je n'avais pas fermé la porte totalement. Peut-être parce qu'il me fallait un projet rassembleur qui mette véritablement la diversité à l'honneur. Malheureusement, je constate que dans certaines listes, on recherche encore des candidats de telle ou telle origine. Ce n'est pas sain, on revient au débat des attrape-voix. Après 12 ans, je ne veux plus être une attrape-voix pour un parti politique. Si on veut avancer, ce sera sur des idées et des projets et pas sur le nombre de voix que je suis susceptible d'apporter."

En 2015, Mahinur Ozdemir était exclue du cdH. A l'origine de cette exclusion, son ambiguïté quant à la reconnaissance du génocide arménien. Pour elle, elle n'a fait que s'aligner sur la position officielle de la Belgique qui n'avait pas encore à l'époque officiellement reconnu le génocide de 1915. Conséquence: Mahinur Ozdemir doit siéger comme indépendante au conseil communal et au Parlement régional bruxellois où elle est élue depuis 2009.

Pas encore de décision pour les régionales

Concernant les régionales de 2019, Mahinur Ozdemir dit ne pas avoir encore pris sa décision. "Pour l'instant, je suis en cours de réflexion. Je répondrai si je suis candidate ou pas aux régionales en temps voulu, confie la députée. Et je le ferai suffisamment tôt. Les rumeurs feront leur chemin. J'aurais beau dire ce que j'ai à dire mais les rumeurs m'annonçant dans tel ou tel parti existeront toujours. Mais ce que je veux, c'est terminer mon mandat en toute sérénité parce que je l'ai promis à l'électeur. Il faut pouvoir sortir avec un bilan. La politique régionale m'a beaucoup passionné et me passionne encore énormément. Je continuerai jusqu'au dernier jour à être mobilisé pour les Bruxellois."