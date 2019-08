Magie, rêve, danse, acrobates… et pluie pour l'édition 2019 des Féeries de Beloeil

Plus de 10.000 personnes ont bravé la pluie hier soir pour assister aux Féeries de Beloeil. C’est la deuxième année que Luc Petit dirige cet ensemble de spectacles dans le décor du château et du parc de Beloeil. Et malgré les intempéries, on peut dire que la magie des fées a opéré. La pluie a parfois interrompu certains spectacles. Des scènes ont été protégées, d’autres étaient raclées et essuyées avent chaque prestation. Mais finalement, les spectateurs courageux, souvent armés de bottes, cirés et parapluies ont profité de la vingtaine de spectacles et d’animations. Deux feux d’artifice, un diurne et un nocturne ont été tirés dans le décor du jardin à la française du château des Princes de Ligne.