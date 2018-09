MaestroMobile: un jeu grandeur nature pour élargir ses horizons en terme de mobilité

C’est un jeu grandeur nature dans les rues de Bruxelles. Le MaestroMobile. Le but est de rallier par équipe 10 lieux emblématiques de la capitale, en utilisant le plus de moyens de transport différents, de la trottinette à la voiture partagée. En tout, une centaine de personnes y participe dont le ministre fédéral de la mobilité François Bellot.

"Quitter sa zone de confort "

Quatre têtes autour d'une tablette, qui réfléchissent à la meilleure solution de mobilité pour relier plusieurs points de la ville. L'occasion de sortir de sa zone de confort. François Bellot, ministre fédéral de la mobilité espère découvrir de nouvelles façons de se déplacer: "sur Bruxelles, il y a bien une dizaine de modes de transport, 10-15 opportunités différentes et donc c'est cela que l'on va découvrir, au-delà du métro, du tram, du bus, du train".

Un jeu d'enfant? Pas vraiment. 40 minutes plus tard, l'équipe a relié trois points sur dix. Jihane Annane, manager à la SNCB, nous explique "pour l'instant on n'a pas d'autres alternatives que nos jambes". Marc Loewenstein, échevin à Forest renchérit: "C'est juste que l'on a nos habitudes de déplacement et on a toujours l'habitude de prendre les mêmes". Et le ministre d'avouer que c'est plus compliqué que prévu: "Oui, on est quand même un peu perdu parce que sur la même carte, on a les points que l'on doit rejoindre mais on n'a pas tous les modes de transport qu'il est possible de prendre sur cette même carte". Difficile de jongler avec les applications. Mais finalement, l'équipe se lance à Villo. Pour Jean-Charles Wibo, de Brussels Metropolitan: " C'est une toute première".