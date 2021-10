Luxembourg: valoriser les laines locales dans nos régions, c'est le but de la filière laines

Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de produits sains, fabriqués dans leur région. Depuis plus de deux ans, l'asbl " Filière laines" a pignon sur rue dans le village de Redu. Un endroit où on organise des formations sur toutes sortes de machines dans le "Fablaines" et où on trouve aussi une vitrine, une boutique qui présente une multitude de réalisations au départ de la laine de mouton. Maxime Delaite, coordinateur de la Maison des Laines :

"On y retrouve de la laine cardée, lavée, du ruban peigné, du fil, textile, bonneterie... Il y a aussi des matelas, des coussins, des plaids, du feutre et des isolants en démonstration. On essaie de montrer tout ce qu'on peut faire avec la laine de chez nous."

Et parmi les créneaux étudiés, celui du paillage en laine autour de certaines cultures agricoles :

"Une première étude a été faite l'année dernière, et c'était positif. On a voulu une deuxième étude avec de la laine brute, pour voir comment percolent les nutriments sur cette laine, dans le sol, et ce que cela peut apporter à la terre. Ce sont des études à petite échelle, mais on aimerait procéder à des études sur plusieurs années, et voir s'il n'y a pas une biodiversité qui se remet en place, comme des oiseaux qui prennent de la laine pour faire des nids... Et voir aussi le potentiel des nutriments d'un paillage en laine non lavée, sur les plantations."

La filière laines a pu se développer dans le cadre d'un programme financé par l'Europe, notamment le programme Interreg Défi Laine qui se termine bientôt. La filière laines est donc à la recherche de nouveaux financements :

"Notre projet européen s'arrête le 31 décembre, et à partir du 1er janvier, nous serons quasiment sans moyen, donc nous menons des recherches afin de trouver du financement. Pour perdurer également, et continuer à réaliser des activités de formation, de sensibilisation, de recherche et de mise en place de projets, afin de fédérer tous les acteurs de la laine autour de nos projets, de l'éleveur, jusqu'au consommateur."