Luxembourg: une supérette citoyenne à Bellefontaine-Tintigny

Dans ce contexte de nouveau scandale alimentaire où le consommateur se sent de plus en plus perdu, on assiste parallèlement à l'émergence d'un nombre grandissant d'initiatives citoyennes.

Des citoyens qui se battent pour que des produits locaux et de qualités soient vendus tout près de chez eux, ou pour qu'une épicerie soit maintenue dans leur village, offrant toute la transparence désirée.

Direction Bellefontaine-Tintigny, dans le sud-Luxembourg, où l'actuelle supérette va bientôt fermer ses portes. Une nouvelle qui n'a pas réjoui les habitants, à tel point qu'une dizaine d'entre-eux viennent de créer une coopérative à finalité sociale pour ouvrir une nouvelle épicerie.

Elle proposera des produits classiques de marque, des produits bon marché mais aussi et surtout des produits locaux, bio et équitables.