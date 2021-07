Luxembourg : "La situation ne devrait plus s’aggraver… mais la décrue sera lente", prévient la Province

Après avoir fait face au déluge des heures durant, la situation semble quelque peu s’éclaircir dans le ciel luxembourgeois. Les prévisions météorologiques ne prévoiraient en effet plus de grosses précipitations ces prochaines heures. Les débits enregistrés en différents points de l’Ourthe sont en train de diminuer : 163 m3/seconde à Nisramont, contre 216 en début d’après-midi, nous précise-t-on du côté de la Province. "La situation ne devrait donc plus s’aggraver… mais la décrue sera lente."

"Les opérations de sauvetage et d’évacuation sont pratiquement terminées." Au total, les hommes de la Zone de secours Luxembourg ont réalisé plus de 2000 missions depuis mercredi matin. En moyenne, 170 agents étaient en permanence sur le terrain.

"Plus de 800 personnes auront dû être évacuées, soit par leurs propres moyens, soit avec l’aide des services d’urgence et d’intervention. 500 sont toujours logées dans onze centres d’accueil." Les Communes concernées par ces centres sont Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Nassogne, Tellin et Vielsalm.

Et la Province d’ajouter qu’environ 80 missions "techniques" (autrement dit : pompages, dégagement voiries, etc.) seront encore réalisées en cours de soirée.

"Concernant la mobilité, la situation reste très compliquée et dangereuse dans le nord de la province et dans la région de Virton." Il est toujours conseillé de limiter au strict nécessaire les déplacements.