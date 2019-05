Lutte contre la pollution aux pesticides : Fernelmont passe à la vitesse supérieure

"Nous allons engager un agent constatateur, explique Vincent Dethier, échevin de l'Environnement. Mais surtout, il va y avoir une refonte du règlement de police et l'inclusion de mesures environnementales concrètes. Un aspect réglementaire pour tout ce qui sera infraction et pulvérisations intempestives, non-respect des normes de vent ou de distance à respecter… Nous voulons également créer un espace de discussion et de rencontre entre les habitants et les agriculteurs, afin de trouver un consensus et d'arriver à une meilleure compréhension des points de vue de chacun (qui ont d'ailleurs tendance à s'opposer pour l'instant en milieu rural)."