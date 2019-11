Lustin : les petites gares n'ont pas dit leur dernier mot

La gare de Lustin avait été fermée par la SNCB dans les années 90', à l’image de tant d’autres petites gares en zone rurale. Les trains ont continué à charger des voyageurs, mais le service se limitait alors à un simple quai d’embarquement et un distributeur automatique de billets. Tant pis pour les frileux…

Le vent a commencé à tourner en 2012, lorsque la commune de Profondeville a décidé de louer le bâtiment désaffecté et d’assurer à nouveau une ouverture du hall de gare de 6 heures du matin à 22 heures le soir. Et aujourd’hui, la SNCB et la commune investissent plus d’un million d’euros pour aménager les accès et les alentours de la gare : un parking, un dépose minute, une station d’arrêt pour les transports en commun et un parking sécurisé pour les vélos électriques.

La SNCB est tellement "pressée" qu’elle a entamé les travaux d’asphaltage du parking (115 places à côté de la gare) sans avoir obtenu le permis de la Région wallonne. Ce qui pourrait valoir une sanction à la société des chemins de fer, mais ne compromet pas le projet.

"Ces aménagements sont nécessaires, estime Bernard Dubuisson, échevin de la mobilité à Profondeville. "La fréquentation de la gare augmente. Des dizaines de voitures viennent déjà se garer chaque matin sur un terrain non aménagé de la SNCB à côté de la gare. Et devant la gare, la circulation des voitures dépose minute, de la navette qui va au CHU de Mont-Godinne, mais aussi des vélos est devenue scabreuse. Il faut organiser tout ça."

Actuellement, selon les chiffres de la SNCB, près de 400 personnes prennent le train chaque jour à Lustin. Deux fois par heure, le service permet de rejoindre le centre de Namur en 13 minutes, ou de continuer vers Ottignies ou Bruxelles. Quand on connaît les difficultés croissantes pour entrer dans les villes avec une voiture, on se dit que les petites gares n’ont pas dit leur dernier mot.