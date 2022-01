Lustin: accidents à répétition dans un virage de la N947, des panneaux seront installés

C'est une portion de route pittoresque qui serpente entre les rochers, dont chaque lacet est bien connu des habitants de la région mais qui peut s'avérer piégeuse pour certains automobilistes moins avertis. Depuis la fin du mois de décembre, soit en l'espace de seulement quelques semaines, au moins six accidents se sont produits sur la N947 entre Jambes et Yvoir à hauteur du village de Lustin, à chaque fois dans le même virage et dans des circonstances assez similaires.

Des riverains racontent

Sur place, juste devant l'entrée de la station de Vivaqua de Tailfer, des morceaux de pare-brise et d'autres pièces de voitures jonchent encore le sol: "Vous pouvez retrouver différentes marques si vous êtes un peu connaisseur! J'ai retrouvé des pièces Hyundai mais on voit qu'il y a au moins six marques de voitures différentes", se désole François Rousseaux qui réside à quelques encablures, "ça devient vraiment grave, il y en a encore eu deux le weekend dernier, sans compter ceux qui sont partis sans demander leur reste".

À chaque fois, les conducteurs qui circulaient dans le sens Yvoir-Jambes ont raté leur virage et ont poursuivi leur trajectoire en ligne droite, finissant leur course dans un petit muret en surplomb du chemin de fer. L'un d'entre eux est même parvenu, malgré lui, à franchir cet obstacle et s'est retrouvé coincé sur les rails, à une dizaine de mètres en contrebas: "C'était le 21 décembre dernier" se souvient Stéphane Coupé dont la maison donne directement sur le virage, "Un 4x4 est tombé dans le vide derrière le muret, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé sur le chemin de fer. Je suis allé directement assister la dame qui sortait ensanglantée. Tous les soirs, on a maintenant une angoisse d'entendre des voitures freiner, ou justement ne pas freiner, à chaque choc on pense qu'on va en retrouver une autre sur les rails".

Une illusion d'optique ?

Comment expliquer ces accidents en série qui surviennent subitement à cet endroit précis ? Si des facteurs externes comme l'alcool, la vitesse excessive, les conditions météo ou simplement la distraction ne sont pas à exclure et doivent être examinés au cas par cas, plusieurs automobilistes ont indiqué avoir été trompés par un effet d'optique. Nous l'avons d'ailleurs observé nous mêmes: lorsque l'on se dirige vers Jambes et que l'on approche de ce virage, l'espace d'un instant, le tracé de la route semble en effet se prolonger en ligne droite sur l'horizon, au delà du muret.

Récemment, le talus du chemin de fer situé juste derrière le muret a fait l'objet d'un élagage, ce qui pourrait avoir engendré cette illusion: "Avant, il y avait des arbres qui bloquaient un peu la visibilité. Maintenant qu'ils ont été coupés, cela donne l'impression qu'on peut aller tout droit alors que c'est en réalité un trou d'une dizaine de mètres" explique François Rousseaux. D'autant qu'il n'y a désormais plus aucun dispositif pour avertir du danger: "La barrière dissuasive qui était installée à l'origine sur le muret a été arrachée par le premier accident et forcément, comme elle n'est plus là, elle ne se reflète plus dans vos phares quand vous arrivez, les accidents viennent de là pour moi" s'avance Stéphane Coupé.

Bientôt de nouveaux aménagements

Interpellée par de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux, la commune de Profondeville s'est d'abord retranchée derrière le fait qu'il s'agit d'une route régionale et qu'il ne lui revient pas d'intervenir. Lors de notre passage sur place ce lundi 10 janvier, un ouvrier communal s'est tout de même présenté afin d'installer des balises provisoires, les autorités locales ayant donc finalement décidé de ne plus attendre un nouvel accident avant d'agir.

Du côté de la Région wallonne, on semble également avoir pris la mesure du péril. "Il est évident que s'il y a un manque de sécurité, nous prendrons les mesures qui s'imposent" promet Sarah Pierre, la porte-parole du SPW Mobilité, "Nous sommes dans un dialogue permanent avec les autorités communales dont nous venons d'ailleurs de recevoir le plan de sécurisation." Ainsi, des panneaux de signalisation devraient être installés d'ici quelques jours afin de matérialiser davantage la courbe du virage. Une réunion entre la commune et l'administration régionale est également prévue avant la fin du mois pour évaluer la pertinence de mesures supplémentaires.