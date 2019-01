Lundi perdu à Tournai: sale temps pour les lapins

C'est une période que redoute les lapins dans la région de Tournai. Le lundi qui suit l'Epiphanie, c'est en effet le lapin qui est au menu de toutes les familles.

C'est la tradition du lundi perdu, une habitude qui remonte au moyen âge. Au fil des siècles, cette fête a inspiré les chansonniers du "Cabaret wallon", une "société littéraire et philanthropique".

" J'va et' mingé et on m'a eu. J'suis l'lapin du lindi perdu" dit la chanson où un lapin tournaisien raconte ses malheurs. Il est au menu d'un énorme repas où l'on mange aussi de la saucisse, de la compote, une espèce de tête pressée, une salade à 13 ingrédients et une galette des rois.

Michel Derache, président du cabaret wallon commente la légende: "Ce lundi perdu ou lundi parjuré trouve ses origines au 13ème siècle, le lundi qui suivait l'épiphanie, on rendait la justice et les ouvriers ne travaillaient pas, leur salaire était donc perdu." Mais de nos jours, début janvier, c'est un peu lundi toute la semaine à Tournai renchérit Jonathan Delforge, vice-président du cabaret wallon.

Bref, lundi à Tournai, ce ne sera pas une bonne journée pour les lapins.