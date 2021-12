Une déception remarquée également par la commune. Bien que l’évènement ait représenté un budget de 124.000 €, selon l’échevine du tourisme, Anne Barzin, l’installation ne correspond pas à ce qui était prévu. Pour elle, le parcours n’est pas assez impressionnant et ne remplit pas les attentes de la commune : "Sur certains sites, on a un dispositif qui n’offre pas le même rendu visuel que ce qui était indiqué dans l’offre. On a parfois quelque chose de plus petit, de moins impressionnant et on n’a pas l’effet "waouh", qu’on espérait avoir dans le cadre du parcours lumineux cette année." Un PV pour défaut d’exécution a donc été dressé.