Lucien Charloteaux et le trésor oublié de Senzeilles

Lucien Charloteaux est né à Senzeilles, petit village de la commune de Cerfontaine, en 1870. Fils d'agriculteur il va s'intéresser durant toute sa jeunesse aux mécanismes complexes et décide en 1896 de mettre en chantier la fabrication d'une horloge qui lui donnerait à tout moment la mesure de l'espace et du temps astronomique...

Nous sommes en 1896, il n'y a pas d'ordinateur, pas d'internet, pas de calculatrice électronique, juste un crayon et du papier et la performance parait tout simplement, irréalisable. Il y a tout de même, les livres et les revues spécialisées des astronomes de l'époque que Lucien Charloteaux décortique.

Chef-d'oeuvre

C'est en 1910 que son chef-d'oeuvre prend forme, il a mis au point une horloge astronomique, un meuble géant entièrement réalisé avec ses mains, avec une face proposant treize cadrans de lecture et au dos, un enchevêtrement magique de rouages, roues, pièces mécaniques, fils et cordes... Un bric-à-brac improbable réalisé avec les moyens du bord mais, ... Mais! Qui fonctionne sans le moindre problème depuis sa création !

Nous avons redécouvert cette machine oubliée et hors du temps. Une machine d'une poésie étonnante réalisée par un homme qui mériterait certainement plus de reconnaissance. Lucien Charloteaux est décédé en 1958. Abandonnant sa création à ses héritiers dans la petite "pièce de devant" de la petite maison villageoise du petit village de Senzeilles.

Laissant sur place, un petit tic-tac solitaire résonner dans la pièce. 86400 oscillations par jour, et cela dure depuis plus de 100 ans. Il a emporté avec lui ses carnets et secrets de fabrication. Ce qui est certain c'est que son oeuvre lui survit. Et qu'elle mériterait d'attirer tous les passionnés de rouages, de mécaniques, de curiosités... Ce n'est pas le cas.

Une horloge astronomique dans tous les sens du terme, une véritable prouesse pour l'époque mais pas que, composée de multiples cadrans qui indiquent :

La comète de Halley

La translation de la terre autour du soleil

Le mouvement de la lune autour de la terre

Le mouvement de rotation du globe terrestre sur lui-même

Le cycle solaire

L'heure de Greenwich

Le cycle lunaire

Les jours avec les signes de leur planète

Les mois de l'année, dates et signes du zodiaque

Les constellations à partir du ciel de Senzeilles

La détermination des années bissextiles

Les principales planètes de notre système solaire

Les siècles et les années

Bernard Collard, le gardien de la clé de la petite maison, qui n'est pas un spécialiste d'astronomie mais un amoureux de son village, nous a confié un petit peu dépité, qu'il n'a pas vu grand monde depuis deux ou trois ans... " C'est une asbl qui a repris la gestion de la maison, et on essaye de faire au mieux. Je viens remonter l'horloge presque chaque jour. C'est un devoir pour moi et pour mon village."

Charloteaux, un Tryphon Tournesol méconnu

Et pourtant, du fond de son petit village (par ailleurs très joli), Lucien Charloteaux aura la reconnaissance de ses pairs, puisque l'astronome français Flammarion, l'invitera a rejoindre la Société Astronomique de France, et que notre bon et génial wallon y sera admis comme membre éminent.