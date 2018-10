Luc Decorte rempile comme bourgmestre à Chaumont-Gistoux, avec Ecolo

Le groupe Ecolo a choisi son partenaire pour former la nouvelle équipe qui dirigera la commune les six prochaines années.

Dimanche, deux listes ont décroché 8 sièges : "ARC" de Luc Decorte et "Villages" de Philippe Barras. En troisième place, Ecolo obtenait 5 sièges.

Très convoités, les Verts ont opté pour le maintien du bourgmestre actuel.

"Le plus facile eut été que les deux grandes forces politiques (75% à elles deux) parviennent à s'entendre, mais ce ne fut pas le cas, explique Philippe Descamps, tête de liste Ecolo. On a donc pris nos responsabilités (…) On est parvenu à un accord, certaines choses ayant fait pencher la balance (…) Luc Decorte a quand même recueilli 1300 voix de préférence. Ce n'est pas négligeable."

Avec trois échevins, la présence des Verts au collège se trouve renforcée.