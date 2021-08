Loverval : une montgolfière atterrit dans les arbres mais il n’y a heureusement aucun blessé

C’est un incident dont les participants se souviendront longtemps. Jeudi soir, les 16 passagers d’une montgolfière partie des Lacs de l’eau d’heure ont terminé leur vol dans les arbres, à Loverval, au sud de Charleroi. Il n’y a eu aucun blessé mais ce baptême restera dans la mémoire des passagers comme des riverains qui ont assisté à cet atterrissage mouvementé.

Plus de peur que de mal, pour Daniel et ses compagnons de voyage, jeudi, dans la montgolfière qui a terminé son périple dans les arbres, à Loverval : "On a cherché un champ pour se poser. Il n’y a pas de plan de vol, c’est le vent qui décide. Le pilote ne voulait pas endommager les cultures, par respect pour les agriculteurs. Mais à un moment il n’y avait plus le choix. Le pilote a vraiment été très professionnel, je tiens à le souligner. Il nous a rassurés en nous annonçant un atterrissage un peu hard, mais rien de plus. On croyait atterrir dans un champ, mais après, il y a eu un coup de vent qui nous a poussés vers les arbres. Il y n’y a aucun blessé. Si je dois refaire un vol, un jour, ce sera avec ce pilote, mais pas demain !".

Comme nous l’a expliqué Christophe Saeys, le patron de la société de montgolfière qui affrétait le vol, il s’agit d’un incident, pas d’un accident. Les pilotes de sa société sont des professionnels qui comptent des centaines d’heures de vol. Ils sont préparés à ces atterrissages qui sont plus spectaculaires que dangereux.

Spectaculaire, Arthur le confirme. Il habite le quartier et a filmé la scène : "Nous étions dans le salon, nous venions de terminer de souper. On a l’habitude de voir passer des montgolfières en cette saison. Nous l’avons vue. Elle était basse, mais nous n’avions pas imaginé qu'elle allait se crasher"."

Un incident insolite et rare qui heureusement n’a fait aucun blessé.