Louvain-la-Plage: le retour des transats en plein cœur de la ville

La vie retrouve décidément des couleurs à Louvain-la-Neuve avec la bonne nouvelle, communiquée sur les réseaux sociaux, des organisateurs de Louvain-la-Plage. Annulé l’été dernier, l’événement, qui attire des milliers de visiteurs sur la Grand-Place, aura bien lieu cette année.

Dès le 1er juillet

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour la météo mais du 1er juillet au 1er août prochain il y aura bien du sable sur la grand-place de Louvain-la-Neuve. C’est le soulagement pour les organisateurs qui avaient dû annuler l’édition 2020 à cause de la crise sanitaire. Ils sont restés longtemps dans l’incertitude et différents scénarios avaient été imaginés tout en craignant une nouvelle annulation. Mais le dernier comité de concertation a ramené l’espoir et finalement les services de sécurité et les autorités communales ont donné leur feu vert.

Une édition différente

Il y aura une plage et ses trois cents tonnes de sable, c’est certain, mais pour le reste tout ne sera pas comme avant. Il faudra évidemment respecter les règles sanitaires: distance physique et le gel hydroalcoolique fera concurrence à la bière. Les organisateurs annoncent déjà une édition plus intimiste sans les grands concerts notamment. Les aménagements seront adaptés tout comme les activités qui entourent la plage, on pense aux activités sportives. Il faudra en tout cas se plier aux protocoles qui sortiront du prochain comité de concertation le 29 mai prochain.