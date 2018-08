Louvain-la-plage 2018 se termine sous la canicule de la Grand-Place

Parasols, transats et cocotiers prennent congé de la Grand-Place de Louvain-la-Neuve, ce dimanche soir. L'édition 2018 a connu un franc succès, surtout en soirée, les périodes de midi et de début d'après-midi ayant été un peu trop chaudes.

"Selon nos premières estimations, sur base de compteurs électroniques placés dans les rues voisines, nous devrions avoir au moins 420.000 passages", explique Jean-Christophe Echement, organisateur. "Cette édition a bien fonctionné, tant pour les concerts que pour les animations, les bars et autres jeux pour enfants. Le circuit d'eau et les cuistax ont eu beaucoup de succès. C'est certainement la meilleure édition".

Au fil des ans, la plage artificielle de Louvain-la-Neuve attire de plus en plus de visiteurs venus d'autres communes et de Bruxelles, notamment.

Petite ombre au tableau ensoleillé

C'est le seul couac de ce mois festif. Un vol avec violence a été perpétré vendredi matin (3 août), en marge de Louvain-la-plage. Selon le parquet du Brabant wallon, un garde responsable de la surveillance de la plage a été interloqué, vers 3h00, par l'arrivée intempestive d'une voiture d'où sont sortis deux individus. Ceux-ci ont alors chargé quatre transats dans leur véhicule. Le garde a voulu intervenir, en vain. Le conducteur a aussitôt démarré, lui écrasant un pied, ce qui a justifié l'infraction de vol avec violence retenue à charge de X, a précisé le procureur brabançon.

"Le vol de transat est rare, mais existe. Le gardien a été blessé, mais il va bien, c'est le principal. Il a terminé sa mission ce dimanche matin, donc je le félicite", souligne Jean-Christophe Echement. Un incident regrettable mais qui n'inquiète pas les organisateurs pour la prochaine édition. "Il faut laisser la sécurité et la police faire son travail".

Enfin, côté public, les personnes que nous avons interrogées se disent ravies. "C'est diversifié. Il y a des animations pour tous. Et cela fait vivre la ville pendant le mois de juillet, une période assez calme habituellement". Pour l'édition prochaine, la formule sera un peu plus étendue... "Nous espérons gagner un peu plus de place, et proposer quelques petites nouveautés".

Les 300 tonnes de sable seront enlevées ce lundi. Mardi, la place sera nettoyée. L'ambiance estivale de la ville va progressivement laisser place à une ambiance plus studieuse... celle du blocus en vue des secondes sessions.