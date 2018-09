Louvain-la-Neuve: une rencontre avec les promoteurs pour préparer l'arrivée des Chinois dans le futur CBTC

Un afflux redouté par certains. Alors, pour faciliter la cohabitation, l'intégration des futurs arrivants, le mouvement citoyen CLAP, composé d’habitants de Mont-Saint-Guibert, de Court-Saint-Etienne et d’Ottignies/Louvain-la-Neuve, organisait lundi soir une rencontre avec les promoteurs du projet.

Une première démarche qui en entrainera sans doute d'autres. C'est en tout cas l'espoir de Paul Thielen, un des membres du mouvement CLAP.

"On voudrait que, régulièrement, chaque fois qu'un contingent arrive, par exemple tous les trois mois, on leur fasse visiter Louvain-la-Neuve et les environs. Qu'on leur fasse connaître le mode de fonctionnement de la ville. On souhaite que ceux qui viennent de Chine puissent loger un peu partout dans la ville, participent à des activités, à des réunions de parents dans les écoles s'ils y vont… On voudrait par-là être accueillants, notamment vis-à-vis des femmes et des enfants car c'est souvent par eux qu'arrive le premier lien. On voudrait donc travailler là-dessus pour éviter un certain nombre de risques."

L'occasion aussi de réexpliquer concrètement l’objectif du CBTC, le calendrier des travaux et de l’installation des premières entreprises sur le site, ainsi que l’impact du projet sur la mobilité et le logement dans la région. L'ouverture des premiers bureaux est annoncée pour mai prochain.