Louvain-La-Neuve: une centaine de personnes contre les violences sexistes

Valérie, Maria, Nicole, Rabiya et tant d'autres. 33 femmes en tout. Elles viennent d'horizons et de milieux sociaux différents mais ont comme point commun d'avoir trouvé la mort en 2018 sous les coups d'un compagnon ou d'un mari violent. A côté de ces féminicides, 8 plaintes en moyenne sont déposées chaque jour pour viol, à quoi s'ajoute une autre forme de violence plus insidieuse, la discrimination dans la sphère professionnelle.

Pour dénoncer ces violences physiques et morales infligées aux femmes, une centaine de personnes se sont rassemblées ce jeudi après-midi sur la place de l'université dans le centre de Louvain-La-Neuve. Plusieurs manifestants arboraient un sparadrap sur la bouche pour symboliser la mise sous silence de la parole féminine.

Les participants ont déploré le manque d'attention de la part des autorités politiques et universitaires et appelé la société dans son ensemble à se saisir du problème alors que ce dimanche 25 novembre sera la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.