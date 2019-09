Louvain-la-Neuve: le corps d'une femme retrouvé dans un petit étang

Le corps sans vie d'une femme a été découvert par un passant, vendredi après-midi peu après 17h00, dans le quartier du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. C'est ce qu'a indiqué le parquet du Brabant wallon.

Le témoin a constaté la présence de la victime dans un petit étang situé à proximité de la rue Emile Goës, près du Parc du Biéreau. Lorsque les pompiers et les policiers sont arrivés sur les lieux, elle était décédée. Il s'agit d'une habitante de Louvain-la-Neuve, née en 1965 et mère de deux enfants. L'intervention d'un médecin légiste a été requise en vue de déterminer la cause du décès.