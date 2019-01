Louvain-la-Neuve: le Cinéscope ne recevra plus son subside de 50.000 euros

L'année commence effectivement par une mauvaise nouvelle pour les exploitants du Cinéscope de Louvain-la-Neuve : fini le subside de 50.000 euros qu'ils recevaient de la commune !

La ville d'Ottignies veut faire des économies. Pour cela, elle coupe dans ses dépenses culturelles. Or, il y a huit ans, quand le cinéma a rouvert, la Ville avait alloué ce subside annuel pour une raison bien précise…

Depuis 2011, la commune allouait 50.000 euros au cinéma pour y soutenir une programmation alternative, comme le ciné-club, les conférences ou les ciné-cocktails de l'association des habitants. L'aide est donc supprimée.

"C'est évidemment un choix qui n'a pas été facile à faire, commente David da Câmara Gomes, échevin de la Culture et des Finances. C'est un subside qui existait depuis 2011, après la reprise d'UGC. Mais nous n'étions plus en mesure d'avoir une politique aussi généreuse."

Bien que déçu, et malgré un bilan 2018 décevant, le cinéma de Louvain-la-Neuve assure vouloir maintenir une programmation alternative. "On n'a pas l'intention de changer la programmation, affirme Amandine Lecomte, responsable d'exploitation chez Cinéscope. On va voir maintenant comment on peut continuer à soutenir l'association. Notre premier mot d'ordre, c'est : on continue ! Sinon on décevrait beaucoup trop de gens…"

Est-on dès lors rassuré côté associatif ? "On a toujours eu une très bonne relation et collaboration avec le Cinéscope, nous a répondu Olivier Van Cauwelaert, organisateur du ciné-cocktail. Ce que l'on regrette, c'est que cette décision ait été prise sans que les organisateurs et les citoyens aient été contactés pour connaître leur avis. Car nous voulons que cet argent reste au niveau de la culture !"

Une culture souvent sanctionnée par les coupes budgétaires.