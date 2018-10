Louvain-la-Neuve: l'enquête publique pour une place des Wallons "new look" commence

C'est une des premières places historiques de Louvain-la-Neuve. Quarante ans après sa construction, la place des Wallons n'est plus en phase avec les transformations de la ville et a bien besoin d'un petit coup de neuf. Une enquête publique démarre ce 10 octobre en vue de son réaménagement. Trop minéral, avec des bâtiment vieillissants, ce qui n'est vu aujourd'hui que comme un simple lieu de passage devrait être réaménagé en un espace plus vert et plus convivial.

Escaliers, verdure et jets d'eau

Le projet prévoit de remodeler le profil du terrain, en supprimant le mur de soutènement qui coupe jusqu'ici la vue. Des plateaux, avec des marches courbes, vont être aménagés. Au centre est prévue une zone circulaire: un espace de convivialité, avec des jets d'eaux, qui pourra être abrité d'une toile pour certains événements. La zone des terrasses des établissement horeca sera conservée. De l'autre côté de la place, une petite scène sera aménagée au pied d'un mur de verdure. De la verdure, il y en aura d'ailleurs plus qu'aujourd'hui: des haies et des parterres de graminées seront plantés et les deux arbres actuels seront remplacés par des spécimens plus grands. C'est peut-être à propos de ce dernier point qu'il pourrait y avoir des remarques lors de l'enquête: l'un des deux arbres, un chêne, a une valeur un peu historique, puisqu'il a été planté par le roi Baudouin lors du premier aménagement de la place et qu'il ne sera pas possible de le replanter ailleurs.

Fini pour les 24h vélo 2019

Mais si le projet de la nouvelle place des Wallons n'est pas recalé, le chantier devrait démarrer en février prochain. Ce chantier devra être très bien organisé car tout devrait être terminé pour octobre 2019, histoire de faire subir un minimum de désagréments aux commerçants et surtout de ne pas perturber le circuit des 24h vélo, qui doit passer impérativement par la place des Wallons. Le projet est consultable au service urbanisme d'Ottignies-Louvain-la-Neuve. Il est possible d'adresser ses remarques par écrit à la commune jusqu'au 24 octobre prochain.