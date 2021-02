Louvain-la-Neuve : l’animation étudiante se réinvente pour survivre

L’année académique 2020-2021 restera comme une année blanche pour l’animation étudiante à Louvain-la-Neuve. Pas de 24 heures vélo, pas de baptêmes estudiantins ou de Welcome Spring Festival.

Cette semaine, un kot-à-projet à tout de même lancé une activité loin des écrans d’ordinateur : six ou douze kilomètres de course à pieds dans le bois de Lauzelle. Un trail, en mode virtuel.

"Je vise le podium !", explique François, diplômé depuis quelques mois, qui s’échauffe devant le point de départ.

Pour participer, les coureurs s’inscrivent gratuitement en ligne, pour ensuite courir sur le parcours balisé avec une montre GPS ou un smartphone connecté à l’application pour sportifs et sportives Strava. Une fois le parcours terminé, les performances sont envoyées via l’application aux étudiants organisateurs.

"L’université a tenu à ce qu’on rappelle que les coureurs ne pouvaient pas être à plus que quatre, de préférence de la même bulle. Mais à partir de ça, elle était tout à fait partante qu’on organise ce trail virtuel", explique Louis Wodon.

Cette course est une des seules activités que le kot-à-projet à pu maintenir cette année. Séjour à la montagne, sortie VTT ou en falaises : quasi-tout a été annulé. Diego de Crombrugghe, organisateur, le confirme : "On a dû annuler beaucoup de choses, mais on essaye de maintenir certaines activités. Ce qui est compliqué, c’est de devoir les adapter sans cesse aux restrictions sanitaires du moment."

Cent cinquante coureurs sont attendus sur le parcours cette semaine. A l’arrivée, une coureuse annonce : "Le parcours est trash ! Il est piquant et quand même assez dur". Avis aux amateurs, les inscriptions et le parcours sont ouverts toute la semaine.