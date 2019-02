Louvain-la-Neuve: ils débusquent le suremballage dans les caddies

L'action s'appelle "Plastic Attack". Elle a déjà été menée ailleurs en Belgique et dans d'autres pays. Son objectif: inciter les consommateurs à réfléchir aux produits qu'ils achètent et inviter la grande distribution à proposer des alternatives au suremballage. A Louvain-la-Neuve, ce sont les membres du Kot Oasis, un kot à projet qui fait la promotion du développement durable et de la simplicité volontaire, qui ont mené cette action ce lundi en fin de journée, à la sortie du magasin Delhaize de l'Esplanade. Ils ont interpellé les clients après leurs achats et leur ont demandé d'examiner le contenu de leurs sacs de courses et de se débarrasser de tous les emballages en plastique jugés inutiles. Résultat, au bout de 2h30 d'action: huit caddies remplis d'emballages plastiques en tous genres. Delhaize a convié les organisateurs de cette action à participer prochainement à une réunion sur le sujet à Bruxelles.