Louvain-la-Neuve: il n'y a plus le feu au lac

"Il n'y a plus le feu au lac!", à Louvain-la-Neuve...

Musique intempestive, cris d'étudiants ivres, bagarres, canettes et bouteilles au sol,... les débordements des soirées improvisées au bord du Lac, c'est fini! Du moins, c'est ce qu'espèrent les autorités locales et de nombreux riverains.



Pour éviter les excès de quelques fêtards trop alcoolisés ou de fauteurs de troubles venus d'ailleurs, un nouvel arrêté de police est entré en vigueur le 1er avril 2018. Il sera appliqué jusqu'au 23 octobre. Il prévoit des règles strictes en journée, et surtout la nuit, pour garantir la tranquillité des riverains, sans toutefois brider la fête. Le nouveau règlement fait suite aux premières mesures décidées l'an dernier. Pour rappel, au printemps 2017, de nombreux habitants avaient dénoncé une série de débordements. La ville d'Ottignies Louvain-la-Neuve avait alors pris des mesures de prévention et de sensibilisation. Depuis, des éducateurs de rue tentent de conscientiser les jeunes au respect du voisinage et de l'environnement. La plupart des étudiants ont bien compris le message. Mais quelques-uns posent encore problème, de temps en temps.

Tolérance le jour

Le nouveau règlement tolère l'utilisation de barbecues portatifs, la détention et/ou la consommation d'alcool, ainsi que l'écoute de musique non amplifiée entre 10h00 et 22h30. "Nous voulons surtout sensibiliser les étudiants", insiste le bourgmestre, Jean-Luc Roland. "Les abords du lac sont et doivent rester un lieu propre, accueillant et paisible pour tous. Le travail de éducateurs de rue est important. Mais nous ne pouvons toutefois pas accepter les excès de quelques-uns".

Douces nuits

Dès 22h30, des patrouilles de police veillent au respect du règlement de nuit. Musique amplifiée strictement interdite, pas d'alcool, ni de barbecues. "Nous voulons d'abord prévenir. Avertir ceux qui font trop de bruit ou qui prennent la pelouse pour une poubelle", explique Maurice Leveque, chef de corps de la police locale. "Mais si l'avertissement ne suffit pas, nous dressons un procès-verbal. L'agent sanctionnateur de la commune décidera ensuite d'une éventuelle amende de 50 à 350 euros".

Réactions mitigées

Côté riverains, on accueille plutôt positivement la mesure. "Mais il serait plus clair d'avoir un règlement permanent, clair et précis, comme dans les parcs", souligne un habitant.

La majorité des étudiants que nous avons rencontrés sont favorables à un plus grand respect du voisinage. Surtout en matière de déchets. "Des kots à projet travaillent déjà sur l'importance d'éviter l'excès de déchets et de respecter l'environnement", insiste une étudiante.

"Je trouve que l'arrêté de police est un peu trop strict", déplore un étudiant. "Louvain-la-Neuve est d'abord une ville d'étudiants. Nous avons bien le droit de nous détendre. Et les habitants qui sont venus s'installer ici au bord du lac savaient à quoi s'attendre. Bien-sûr, certains étudiants exagèrent. Il faut donc trouver des compromis".

Reste à voir si les nuisances ne se déplaceront pas ailleurs dans la ville, en dépit des rondes policières aux quatre coins de la commune, le lac n'étant pas le seul site à surveiller.