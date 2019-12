Louvain-la-Neuve : évacuation d’une résidence d’étudiants après intoxication à un produit irritant

Vingt-deux occupants d'une résidence d’étudiants du chemin des Sages, à Louvain-la-Neuve, ont été évacués ce lundi soir après avoir souffert d’irritation des yeux et de la gorge. Ces personnes ont été examinées au poste médical avancé installé par les pompiers. Deux d’entre elles ont été emmenées à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies car elles étaient un peu plus touchées que les autres, mais leurs jours ne sont pas en danger. Le plan d'urgence et d'intervention communal a néanmoins été déclenché par la bourgmestre Julie Chantry, avant d'être levé vers 23h05.

On ne connaît pas l’origine de cette intoxication. Elle serait due à un produit chimique non identifié dans le hall d'entrée de l'immeuble. "On a trouvé un endroit où il y avait un produit irritant, on a nettoyé à l'eau et avec du savon comme prévu dans la documentation, explique Philippe Vos de Wael, directeur des opérations au sein de la zone de secours et directeur du poste de commandement ce lundi soir. Les vapeurs se sont disséminées au rez de chaussée et les étudiants ont perçu cette odeur."

Seules les personnes présentant les symptômes ont été sorties et soignées, ce qui veut dire que tout le bâtiment n’a pas été évacué : les personnes qui étaient encore dans leur appartement ont simplement dû rester confinées. Vers 23h, le périmètre de sécurité a été levé, et les étudiants de la résidence ont pu réintégrer l’immeuble. "C'est une intervention qui nécessite une coordination multi-disciplinaire", remarque Philippe Vos de Wael.