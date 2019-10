Louvain-la-Neuve : dernière ligne droite avant les 24 heures vélo

Le départ de la 42e édition de l’événement sera donné ce mercredi à 13 heures, mais impossible d’ignorer que quelque chose se prépare en arpentant les rues de Louvain-la-Neuve ce mardi. Devant les cercles et les kots à projets, les étudiants peaufinent leurs vélos folkloriques. Les barrières ont déjà été placées le long du parcours qu’ils emprunteront. C’est sur les places, les lieux festifs, que l’activité se concentre à moins de 24 heures de la fête : il faut monter les scènes, les stands, les bars, procéder aux derniers raccordements électriques. Sur le parking Leclercq, qui attend entre 15 et 20.000 personnes au plus fort de la nuit, des centaines de fûts de bière ont été livrés. C’est ce parking qui sera d’ailleurs le lieu le plus surveillé de ces 24 heures : ses accès seront contrôlés et les sacs à dos, bouteilles en verre et canettes y seront interdits. Le CSE Animations, qui coordonne l’organisation de l’événement, se félicite par contre d’avoir obtenu un allègement du dispositif pour le reste de la ville. "Là, avant 19 heures sur la Place de l’Université et 20 heures sur la Grand-Place, et l’arrivée des agents de gardiennage, les personnes seront libres de circuler, précise Damien Bontemps, responsable presse. Nous avons voulu laisser ouvert jusqu’à ce moment-là, notamment pour éviter que les jeunes qui rentrent de l’école ou les professeurs qui terminent leurs cours, ne doivent contourner la zone". Les organisateurs insistent sur le fait que, malgré cet allègement, une sécurité maximale sera garantie sur le site.