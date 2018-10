Louvain-la-Neuve: comment lutter contre les vols dans les kots?

Les derniers chiffres de la zone de police d'Ottignies-Louvain-la-Neuve relatifs aux cambriolages ont de quoi interpeller: les vols dans les habitations ont eu tendance à diminuer en un an, sauf dans les kots. Un peu plus d'un vol sur trois a été commis dans un logement étudiant. Ils ciblaient principalement des smartphones et ordinateurs portables. "Les étudiants ont souvent l'impression qu'ils sont sur un campus où rien ne pourrait leur arriver, et donc ils baissent la garde", constate Alain Cerise, le responsable de la sécurité à l'UCLouvain. Un portable qui traîne devant une fenêtre ouverte ou dans un commu accessible à tous est une grande tentation pour les voleurs.

Techno prévention et conseils de prudence

Quelques semaines après la rentrée, l'université multiplie les conseils de prudence, tant sur son intranet que dans les auditoires. "Ca fait très peur de se faire voler son ordinateur, même si je fais un maximum de sauvegardes pour perdre le moins de données possible", confirme Astrid, étudiante en 1e master. Dans le kot qu'elle partage au centre de Louvain-la-Neuve, le service logement a fait placer des chaînettes dans l'entrebâillement des fenêtres et des sécurités sur les portes d'entrée. "Tout est fait pour pouvoir fermer les communs, mais il y a toujours un copain ou l'autre qui doit passer. On a donc tendance à tout laisser ouvert parce que c'est plus facile", déplore Alain Cerise. Astrid a donc choisi d'écouter la voix de la prudence: ses objets les plus précieux sont donc toujours enfermés à clé dans sa chambre.