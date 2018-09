Louvain-la-Neuve cache aussi ses petits trésors de patrimoine

A l'occasion des Journées du Patrimoine, plusieurs lieux emblématiques de Louvain-la-Neuve ouvrent leurs portes au public et dévoilent des trésors parfois insoupçonnés. Le thème de cette année, "Patrimoine insolite", est ainsi l'occasion de redécouvrir les halles universitaires. Ce grand ensemble architectural, qui abrite le rectorat et les services administratifs de l'université, n'est souvent connu du grand public que pour ses grandes arcades et ses guichets d'accueil. Mais de bureaux en salles de réunion ou de réception, la visite révèle quelques petites et grandes surprises. Comme cette "première pierre" de la nouvelle université, une borne cylindrique en pierre de Gobertange, abritant un parchemin en son centre, qui trône aujourd'hui... entre deux poubelles! "Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place nulle part et s'est retrouvée finalement ici", commente Jean-Marie Lechat, le guide du jour. L'homme connaît les lieux comme sa poche, vu qu'il a lui-même était l'une des chevilles ouvrières de la construction de Louvain-la-Neuve, il y a quarante ans.