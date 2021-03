Louis Hennepin : l’explorateur athois du Mississipi

Il fréquente la Cour de Louis XIV et participe surtout comme aumônier à la grande expédition de Robert Cavelier de la Salle.

Il est également le premier à avoir représenté par une gravure les chutes du Niagara dans son ouvrage "Nouvelle découverte d’un très grand pays situé dans l’Amérique entre le Nouveau-Mexique et la mer glaciale".

"Du Québec, ils sont descendus vers les grands lacs avant de rejoindre le Mississipi par l’Illinois et de le remonter jusqu’à l’emplacement actuel de la ville de Minneapolis. Ce sont eux en fait qui ont dévoilé le Haut Mississipi", explique Christian Cannuyer, historien.

Christian Cannuyer, historien et Adrien Dupont, archiviste de la ville d’Ath © RTBF

Par la suite, il est expulsé de France par le Roi Soleil pour disgrâce. Par vengeance et pour probablement se rapprocher du Roi d’Espagne, "il publie une deuxième version de son voyage où il prétend avoir descendu tout le Mississipi jusqu’au Golfe du Mexique et avoir donc découvert l’embouchure du fleuve. Nous savons que c’est faux", ajoute Christian Cannuyer.

Au retour de cette exploration, il publie "La description de la Louisiane" où il "décrit les mœurs et coutumes des Sioux, peuple par lequel il s’est fait capturer", précise l’historien.

La raison de sa disgrâce reste également inconnue. En 1701, il semble être à Rome "après on perd sa trace", ajoute l’archiviste.

"On pensait au départ que c’était l’aîné de la famille, à savoir Antoine. Mais par recoupement, on a pu établir qu’il s’agissait du cadet de la fratrie, Jean, qui a pris le nom de Louis dans la religion", explique l’archiviste de la ville d’Ath, Adrien Dupont.

Louis Hennepin est entouré de beaucoup de mystères et le principal est son identité. Louis, Jean, Antoine ? Le personnage est appelé par de nombreux prénoms.

Fontaine située dans la rue Hennepin © RTBF

À Ath, l’existence de Louis Hennepin est aussi mise en avant. "On a conservé sa maison natale. On a une fontaine et une rue qui empruntent son nom. Sur le char de la ducasse d’Ath qui célèbre les personnages illustres de la ville, il y a un figurant qui représente le père Hennepin", précise l’historien Christian Cannuyer.