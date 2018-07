Londres: une équipe de l'UMons tente d'aligner la voiture la plus économe au Shell Eco-Marathon

Début du Shell Eco-marathon à Londres ce jeudi 5 juillet, avec, parmi les milliers d’étudiants européens présents, une équipe de l’UMons. Ces étudiants de deuxième master tentent toujours de relever le même défi: parcourir un maximum de kilomètres avec un seul litre de carburant. De nouveaux records qu'ils tenteront de battre avec des véhicules de leur propre fabrication, économes en carburant.

Check ok

Le véhicule de l'UMONS a passé le contrôle technique hier soir à Londres et tout s'est bien passé "tout a été validé, nous avons reçu les stickers de Technico and paction check et donc voilà nous sommes aptes à concourir sur le circuit", confirme Marion Coquelet qui fait partie de l'équipe UMONSter. "Nous disposons cette année d’un véhicule entièrement en fibres de carbone, un matériau qui permet d’obtenir une grande rigidité pour un poids très réduit, ce qui nous a permis un gain de poids de 25% par rapport à l’ancien véhicule de la polytech". Une avancée que Marion qualifie de très significative dans un concours où l’objectif est d’économiser le carburant.

Le record à battre, celui de l'année dernière

Sur place, l’ambiance n’est pas seulement centrée sur la compétition "quand on parcourt les paddocks , on se dit tiens on aurait dû penser à ça ou à ça mais c’est toujours une concurrence positive, il n’y a pas vraiment de compétition entre les équipes, l’objectif c’est vraiment de faire mieux que les années précédentes. La preuve? "s’il nous manque une pièce et bien nous allons la chercher dans le stand d’ à côté, c’est une très bonne ambiance. Maintenant c’est vrai qu’il y a des équipes au-dessus du lot parce qu’elles disposent de moyens plus importants que les nôtres".

Marion qui se prépare donc à participer à l'Eco Shell Marathon. Pour la polytechnique de Mons, le record est de 204 kilomètres parcourus avec 1 litre de carburant. Un record que les étudiants de cette année espèrent évidemment battre… (L'interview de Marion Coquelet est disponible ci-dessous)

