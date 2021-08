Lompret : le restaurant a relevé la tête, malgré tout

Le 14 juillet dernier, les inondations meurtrières dans le sud du pays ont aussi fait beaucoup de dégâts chez nous. Dans la région de Charleroi mais aussi dans celle de Chimay, où le village de Lompret s’était retrouvé sous eaux durant 5 jours ! Le restaurant l’Eau Blanche, installé juste en face de la rivière du même nom, de l’autre côté de la route. Après le traumatisme, il a fallu retrousser ses manches. Nora Falise, la patronne, nous montre jusqu’où est montée l’eau dans le restaurant : "à la limite des faïences, à 1m10 de hauteur environ".

La rivière est brusquement montée dans la soirée du 14 juillet, pour se retirer 3 jours plus tard… Et revenir inonder les lieux les 2 jours suivants. " Quand il y avait de l’eau partout, qu’on en voyait plus la route, qu’on ne voyait plus ce qui se passait en face et qu’on avait l’impression d’être au milieu d’u étang, le pire c’était de se sentir impuissant. Vous ne pouvez rien faire ! Juste être debout et regarder. Mère Nature est plus forte que toutes les puissances mondiales. Quand Elle a décidé, Elle gagne. Et Elle a gagné !" Vient l’heure du bilan : frigos, meubles, provisions fichues. Et le restaurant à remettre en état. " On a pu compter sur une solidarité extraordinaire, plein de gens sont venus nous aider, sans compter le personnel, qui a donné un énorme coup de main. Des clients nous ont aussi contactés pour venir aider, c’était très touchant." L’équipe a réussi à rouvrir le restaurant le samedi suivant, un véritable exploit. "Beaucoup de gens ne croyaient pas qu’on pourrait rouvrir 3 jours après, mais le samedi suivant à 11 heures, on était ouverts. Ça été très difficile, très compliqué, et je crois qu’il va falloir 6 mois pour m’en remettre ! (rires) Mais bon, il ne fallait pas qu’on perde un nouveau week-end après tout ce qu’on a déjà connu avec le Covid. Et puis, il y a l’équipe, qui risquait de se retrouver de nouveau au chômage économique, et puis la clientèle bien sûr !".

Nora et son mari Benoît exploitent les lieux depuis 30 ans et ont déjà connu 11 inondations – celle-ci étant la plus forte. Est-ce qu’ils vont finir par ne plus aimer ces lieux ? "Ce que l’Eau Blanche nous a imposé lors des inondations, et a fait comme dégâts, est à côté de cela ce qui nous a le plus rapporté dans notre carrière. Donc, on retient qu’avec l’Eau Blanche, il y a le Black and White, le pile ou face, et on n’a pas le choix !" Malgré cette nouvelle galère, et après l’enfer du covid, Nora estime qu’elle n’est pas en droit de se plaindre : " Je ne permets pas d’avoir un mauvais moral parce que nous sommes là. Nous sommes debout, la clientèle répond présent. Ça a été compliqué, franchement on se serait bien passés de tout ça, mais on n’a pas le choix, et je pense surtout à tous ceux qui sont à terre et qui ne se relèveront jamais".