Loïc Nottet, Véronique Sanson, Ibrahim Maalouf: voici les premiers artistes qui fouleront l'Arena 5, la salle en extérieur du Heysel

La voix suave de Véronique Sanson, les cuivres d'Ibrahim Maalouf, les délires de Philippe Katerine, la pop sucrée de Loïc Nottet sans oublier Clouseau, K'S Choice ou encore Hooverphonic, représentant belge au dernier concours Eurovision. Les premiers noms des artistes qui fouleront la scène d'Arena Five, au Heysel, sont connus.

Arena Five, c'est cette salle avec tribunes mais sans toit, d'une capacité de 2500 personnes qui accueillera, devant le Palais 5, plusieurs concerts entre le 22 juillet et le 12 septembre. Plusieurs dates pour plusieurs concerts, le tout dans le respect des règles sanitaires.

La mise sur pied de ce festival avait été annoncée le mois dernier par Brussels Expo, le promoteur de concerts Greenhouse Talent, Les Ardentes et la Ville de Bruxelles. Une annonce cadrant avec les mesures prises par le Comité de concertation relatives au plan "Plein air". "Bruxelles s’enrichira très prochainement d’Arena Five, une infrastructure unique pour les événements en plein air sur le plateau du Heysel", annonçaient alors les partenaires d'Arena Five. "Ce projet prestigieux deviendra le nouveau 'hot spot' culturel de l’été à Bruxelles pour les amateurs de musique et de spectacle. (...) La flexibilité du lieu et des infrastructures dédicacées permettront d’assurer la tenue de tous les évènements selon les capacités définies par le Codeco et ce dans le respect permanent des règles sanitaires en vigueur."