Logistics Nivelles : interruption de la grève par les travailleurs

Lors d’une assemblée organisée mercredi matin, les travailleurs de Logistics Nivelles, en grève depuis l’annonce faite la semaine dernière par le groupe Kuehne + Nagel de son intention de fermer le site dans un an, ont voté en faveur de la reprise du travail. Les affiliés de la CNE avaient déjà voté dans ce sens dans la journée de lundi. Mercredi matin, les travailleurs du Setca, de l’UBT et de la CGSLB se sont prononcés en faveur de la reprise du travail. Le dépôt pourrait donc rouvrir jeudi.

En matinée, une assemblée du personnel s’est tenue chez Logistics Nivelles. Les travailleurs ont voté à 60% pour la reprise du travail sur le site : "Demain dès 6h00, les travailleurs seront à leur poste de travail. On vient de passer six jours de grève, les gens sont très fatigués, ils attendent que les partenaires sociaux entrent en discussion. On espère toujours que la direction vienne vers nous pour commencer la vraie phase du plan Renault" explique Arcangelo Saporito, délégué FGTB-UBT. Depuis l’annonce de la semaine dernière, les relations entre la direction et les travailleurs sont tendues. Jeudi, une rencontre entre la direction locale et le personnel devrait avoir lieu. Elle sera encadrée par la police, ce qui est ressenti par les travailleurs comme une provocation.

Du côté de Supertransport, la société de camions qui travaille avec Logistics Nivelles, c’est le même refrain. Une assemblée du personnel s’est tenue ce matin. Depuis l’annonce de la fermeture à l’automne 2022 du site brabançon, les travailleurs de cette société étaient, eux aussi, en grève. Mais la reprise va pouvoir avoir lieu, puisque les travailleurs se sont également prononcés en faveur de la reprise du travail.