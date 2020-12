Logement social, revenu du CPAS : la commune d'Anderlecht peut-elle aider un inculpé des attentats du 22 mars ?

Une commune, en l’occurrence celle d’Anderlecht en Région bruxelloise, doit-elle venir en aide matériellement à un inculpé dans le dossier des attentats du 22 mars 2016 ? Le CPAS local pouvait-il lui octroyer une aide financière pendant plusieurs années ? La société de logements sociaux peut-elle lui attribuer un appartement ?

Ces différentes questions sont aujourd’hui sur la table puisqu’elle concerne Ibrahim Farisi, pour lequel le parquet fédéral demande le renvoi devant un tribunal correctionnel. Celui-ci vient d’introduire une demande de logement social et a bénéficié d’une aide du CPAS entre 2015 et fin 2019.

L’appartement d’El Bakraoui et Krayem nettoyé

Avec son frère Smaïl, Ibrahim Farisi est celui qui, les 23 et 24 mars, au lendemain des attaques de l’aéroport de Zaventem et de la station Maelbeek a vidé l’appartement etterbeekois occupé par Khalid El Bakraoui et Oussama Krayem depuis plusieurs jours. Le premier s’est fait exploser dans le métro, le second a renoncé. Ce studio, situé avenue des Casernes, Oussama Krayem y est retourné pour y abandonner ses explosifs.