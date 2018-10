Lobbes: Changement de bourgmestre et opposition pour le vainqueur

Le parti qui a gagné les élections, le PS (29%) passera les six prochaines années dans l'opposition. Le CDH (28%) et la liste Lob 2.0 (26%) ont signé un accord. Et c'est le jeune Steve Royez (CDH) qui devient bourgmestre. A 28 ans, il est le 2ème plus jeune bourgmestre en Wallonie. Le CDH du bourgmestre sortant, Marcel Basile, fait mieux qu'en 2012 (+5,61%) et 5 sièges. Le PS et sa tête de liste Lucien Bauduin sont donc arrivés en tête avec 29,52% (+ 1,08%) et 5 sièges. Lob 2.0, liste apparentée au MR emmenée par Francis Damanet, gagne 5 sièges. Enfin, ECOLO affiche un score de 15,83% (+ 3,11%) et obtient 2 sièges.