LLN : un commerce d'alimentation accueille les jeux du magasin voisin obligé de fermer

Une nouveauté dans les rayons du magasin de produits bio Färm à Louvain-la-Neuve. Depuis ce jeudi matin, des jeux et puzzles sont étalés sur une table installée à la hâte entre le rayon traiteur et les caisses. De nouvelles références venues tout droit de l’enseigne toute proche "La Maison du cormoran", située dans la galerie Saint Hubert, contrainte à la fermeture comme tous les commerces non alimentaires en cette période de lutte contre le Coronavirus.

"On sentait que le lockdown allait arriver", explique Florence Absalon, la gérante du magasin Färm. "On s’est dit que, du coup, notre voisin allait devoir fermer. On a pensé que ce serait vraiment chouette pour les clients d’encore pouvoir acheter des jeux et des puzzles. On a donc décidé de dégager un peu d’espace dans notre magasin pour installer leurs produits en dépôt-vente."

Un geste de solidarité accueilli avec enthousiasme par le magasin de jeux.

"Elle m’a fait cette proposition quand je suis allé faire mes courses chez eux", se souvient Michael Awad, employé à "La Maison du Cormoran". "J’ai directement été séduit. C’était faisable, on a donc fait une mini-sélection, en choisissant des jeux de société et des puzzles. Economiquement parlant, cela n’aura pas un grand impact pour notre commerce. Ça nous permet surtout de rendre service aux clients, de leur offrir la possibilité de continuer à trouver des jeux différents en cette période de confinement."

Une centaine de boîtes de jeux ont été acheminées dans le magasin d’alimentation.

"En tant que maman, je me laisserai sans doute séduire plusieurs soirs. Ramener un petit jeu à la maison pour remonter le moral des troupes dans les semaines qui viennent, c’est quand même chouette aussi", conclut Florence Absalon qui annonce aussi avoir lancé pareille invitation à un libraire, spécialiste de la BD installé à Wavre, lui aussi privé de point de vente suite aux décisions du Conseil national de Sécurité.