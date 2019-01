LLN: le chantier de liaison directe entre l'autoroute et le parking RER démarre le 04 février

Maître d’ouvrage pour la Région wallonne, la Sofico a phasé le chantier en 3 parties. La première (la plus importante) démarre le lundi 4 février. Il s'agit de construire cette fameuse connexion entre les deux sorties d'autoroute et le parking RER, sans passer par l'actuel rond-point de la Nationale 4, déjà bien encombré en heures de pointe.

C’est désormais officiel. L’important chantier de liaison directe entre la E411 et le parking RER va bientôt démarrer à LLN. Comme nous vous l’annoncions en primeur il y a quelques jours , l’objectif des travaux est de permettre aux automobilistes de quitter l'autoroute à la sortie 8a, d’accéder directement au P+R et de prendre le train vers Bruxelles.

Le plan complet, avec les bretelles élargies et la nouvelle voirie en partie souterraine, grâce aux ponts "cadres" 1 et 2 - © SOFICO

Quel impact sur la circulation ?

Le mois de février sera calme. Il sera consacré à l'installation du chantier : abattage des arbres, terrassement pour poser les baraques de chantier, aménagement des déviations... Ce n'est que début mars que les travaux vont démarrer et qu'ils auront des conséquences sur le trafic.

Une voirie provisoire sera construite pour les automobilistes qui viennent de Bruxelles. Ils passeront par le centre Monnet pour rejoindre un autre rond-point de la N4, un peu plus loin. Pour tous les autres véhicules, une voie sera maintenue dans les bretelles d'entrées et de sortie ainsi que sur la Nationale, dans les deux sens. Cette première phase de chantier devrait s'achever fin de l'année 2020.

Une sortie pour le parking vers le centre de LLN

Une 2ème phase des travaux devrait également démarrer en 2019. La construction d'une sortie du parking P+R vers le Boulevard de Wallonie, autrement dit, vers l’Esplanade et le centre de LLN. Le lancement de cette phase est attendue pour le mois d’août et devrait durer un an.

Enfin, dans la foulée des deux premières phases, il est encore prévu d’élargir le pont actuel de l'autoroute E411 afin d’aménager un passage sécurisé pour les piétons et les cyclistes.

L’objectif est d’achever l’ensemble de ce chantier colossal avant la fin de l’année 2020.