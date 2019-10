LLN : Expulsion imminente pour les squatteurs de la petite maison du lac

Les regards qui passent par les fenêtres barricadées sont méfiants. Les occupants de la petite maison du lac ont appris ce jeudi soir que la police viendra ce vendredi les expulser. Mobilisation générale. Un petit groupe de jeunes s’est mobilisé aux aurores pour occuper les lieux, barricader les portes et fenêtres et attendre la tempête. Reste une jeune fille, rincée par la pluie, postée devant la porte. Elle accueille les journalistes avec sourire.

"On nous a dit que le recteur de l’UCL et la bourgmestre d’Ottignies-Louvain-La-Neuve vont venir parlementer. Mais pour l’instant, on ne voit rien venir." Le communiqué tombe à 10h : la bourgmestre Julie Chantry a bien signé l’arrêté d’évacuation. La négociation n’a plus l’air d’être d’actualité. Les autorités s’appuient sur le rapport des pompiers qui pointe 16 points non conformes. Notamment le manque de conformité électrique et de gaz, le manque de résistance au feu des planchers et toiture et le fait que le bâtiment n’est pas accessible aux véhicules de pompiers.

Les occupants des lieux, eux sont convaincus de pouvoir construire sur place un centre culturel auto-géré. "On sait bien qu’il y a des travaux à faire mais on aimerait les mener nous-même. Lancer les travaux avec un groupe d’amis." En attendant, la menace d’expulsion se précise mais les occupants ne comptent pas quitter les lieux.