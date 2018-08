"Lire dans les parcs": Des histoires à volonté, petits plaisirs de l'été

Quand les bibliothèques s'invitent dans les parcs... C'est tout cet été, avec l'Opération "Lire dans les parcs", en Wallonie et à Bruxelles. Elle existe depuis 18 ans! Le principe est simple: deux animatrices débarquent dans un parc, avec des livres sous les bras et elles font la lecture aux enfants. Deux heures d'histoires gratuites et des enfants incroyablement captivés, comme ici au Parc Josaphat de Schaerbeek.

Choisir des histoires que l'on aime raconter

Sous un arbre, près de l'Enclos des ânes du Parc Josaphat, un moment suspendu. Anne Buxant, animatrice ouvre un livre pop-up, celui de la grenouille à grandes bouches et elle commence sa lecture, expressive: "Bonjour, je suis la grenouille à grandes bouches". Cette histoire, elle l'a choisie, comme une vingtaine d'autres parce qu'elle l'aime tout particulièrement: "On choisit les livres qui nous font rire, qui nous parlent. Pour vraiment avoir envie de les lire et les partager, il faut vraiment les avoir choisis soi-même". Xan Harotin, animatrice aussi rajoute: "On a bien besoin d'une quinzaine de livres chacune pour tenir pendant deux heures. D'autant plus que l'on ne sait pas avant d'arriver quelle sera la moyenne d'âge, il faut que ça puisse plaire à tout le monde".